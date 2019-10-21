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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
21.10.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan, Ahmet Nur Çebi açıklaması

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Trabzonspor'dan, Ahmet Nur Çebi açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'ye ilişkin,

"Beşiktaş JK'nin olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu!Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, teşekkür konuşması yaptı.
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