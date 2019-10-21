Trabzonspor'dan, Ahmet Nur Çebi açıklaması
Trabzonspor Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı
Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'ye ilişkin,
"Beşiktaş JK'nin olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
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