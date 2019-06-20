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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.06.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan 450 milyon liralık ödeme

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Trabzonspor'dan 450 milyon liralık ödeme

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri günden bu yana geçen 14 aylık sürede doğrudan temlik hesaplarına giden 210 milyon lira haricinde 450 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Trabzonspor'un geçen yılın nisan ayında zor sürecinde göreve talip olduklarını belirten Doğan, "Karanlığın ve karamsarlığın tüm camiamızı esir aldığı, huzursuzluk ve mutsuzluğun normal karşılandığı günlerde özlenen Trabzonspor için gece gündüz çalıştık. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimiz ile teknik direktörümüz Ünal Karaman ve yardımcılarının yanı sıra tüm futbolcularımızın büyük bir içtenlikle dahil olduğu 'kurtuluş mücadelesi' sonrasında bugün artık geleceğe daha umutla bakıyor, mutluluğa kendimizi daha yakın hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor için 221 milyon liralık kaynak sağladıklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Yüksek bonservis bedeli ve maaşla transfer edilen futbolcuların, yüksek tazminatla ya da tek taraflı fesihlerle gönderilen teknik direktörlerin, yüksek ücretler taahhüt edilerek anlaşma yapılan menajerlerin kulübümüzde yarattığı ekonomik anormallik herkesin malumuydu. Bu tabloyu düzeltebilmek ve mevcut futbolcu kadromuzun huzurla saha içinde mücadelesini sürdürebilmesi için 226 milyon liralık banka kredisi kullandık. Bu süreçte ne yazık ki 305 milyon liralık kur farkı ve faiz gideriyle karşı karşıya kaldık. Bu anlamda Trabzonspor camiasının gücünü harekete geçirerek, bordo-mavi renklere tutkuyla bağlı olan her Trabzonsporlunun bu mücadelenin içinde yer almasını sağlayarak 14 aylık süreçte kulübümüz tarihinde bir rekora imza atarak 450 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik."

Trabzonspor genç futbolcu Fıratcan Üzüm ile geçtiğimiz günlerde resmi sözleşme imzalamıştı...



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