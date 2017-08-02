Trabzonspor'dan 29.5 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşması

Yoğun ve stresli bir hazırlık dönemi sonrası sınav zamanı geldi. Öğrencilerin, bu yoğun dönemi başarılı bir şekilde atlatması için sınav stresiyle nasıl baş edilmesi gerektiği konusunda daha fazla bilinçlenmesi ve uzman tavsiyelerine uymaları gerekiyor. Sınav stresi nedir ve bu stresle nasıl başa çıkılır? Doğru tercih ne demek? Tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Tüm bu soruların cevapları ve fazlası haberimizde... İşte detaylar...