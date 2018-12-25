Trabzonspor'dan 1461 Trabzon'a! 7 isim...
Trabzonspor'un altyapısında forma giyen tam 7 oyuncu, 1461 Trabzon'un kadrosuna dahil edildi.
Trabzonspor'un altyapısında forma giyen 7 oyuncu, TFF 3. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon'a dahil oldu.
İkinci yarı hazırlıklarını kendi tesislerinde günde yaptığı çift antrenmanla sürdüren Karadeniz ekibi, teknik heyetin ve Trabzonspor altyapı sorumlularının görüşmeleri neticesinde Trabzonspor U21 takımından 1999 doğumlu Ali Osman Karnapoğlu, 1999 doğumlu Berkay Sefa Kara, 1999 doğumlu Tayyip Ebrar Cumur, 2000 doğumlu Tunahan Ergül, 2000 doğumlu Koray Kılınç ile U17 takımından 2002 doğumlu Muhammet Akpınar ve 2002 doğumlu Hakan Yeşil'i kadrosuna dahil etti.
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