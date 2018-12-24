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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.12.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan 115 hafta sonra bir ilk!

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Trabzonspor'dan 115 hafta sonra bir ilk!

Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında rakiplerinin puan kaybettiği haftada Çaykur Rizespor’u mağlup ederek averajla ikincilik koltuğuna oturan Trabzonspor, 115 hafta sonra ilk 2 sırada yer aldı.

Ligde son olarak 2015-16 sezonunun 4’üncü haftasını 10 puanlı lider Fenerbahçe ile eş puanda ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle ikinciliğe yükseldi. Toplamda 115 hafta sonra ligde ilk 2 içerisinde yer alan Trabzonspor, uzun bir aradan sonra da zirve yarışına ortak oldu.

2010-11’DEN SONRA EN İYİ İKİNCİ DÖNEMİ

Ayrıca Trabzonspor ilk yarılar itibariyle 40 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra 2017-18 sezonuyla birlikte en çok puan topladığı ikinci dönemi yaşadı. Devre arasına 29 puanla ikinci sırada giren bordo-mavililer, 2017-18 sezonunun 17 haftalık bölümünde de 29 puan toplamış ancak 7’nci sırada yer almıştı.

UĞURCAN VE YUSUF’DAN ‘ŞAMPİYONLUK’ MESAJI

Trabzonspor’da Onur Recep Kıvrak’ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi devralan Uğurcan Çakır, şampiyonluk inancını devam ettireceklerini söyledi. Genç kaleci, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sezonun 1’inci devresini güzel bir galibiyet ile tamamladığımız için mutluyuz. Devre arası kampında çok iyi hazırlanıp sezonun 2’nci devresine iyi başlayıp, şampiyonluk inancımızı devam ettireceğiz. Tebrikler takım” dedi.

Yusuf Yazıcı ise yaptığı paylaşımda, “Enerjimiz de inancımız da yüksek! 2019 bizim yılımız olsun” ifadelerine yer verdi.

YEREL GAZETELERDEN ‘BAYRAKLARI HAZIRLAYIN’ YORUMU

Yerel gazeteler, Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ederek devreyi ikinci sırada kapatan Trabzonspor için, ‘Bayrakları hazırlayın’ yorumunda bulundu. Taka Gazetesi, “Bayrakları hazırlayın”, “Çaykur Rizespor galibiyeti ile ilk yarıyı 2’nci sırada tamamlayan Karadeniz Fırtınasının zirve yolculuğu devam ediyor” ifadelerini kullandı. Sonnokta Gazetesi, “Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek”, “Rize’yi farklı geçtik, yıllar sonra 2’nci sıraya yerleştik. Şimdi keyiflenelim o zaman” yorumunu yaptı. Kuzey Ekspres Gazetesi, “4 çay 1’i açık”, “Fırtınanın önünde Rize de duramadı” başlıklarını kullandı. Günebakış Gazetesi, “Fırtına koptu”, “Karadeniz derbisinde Trabzonspor güldü, Rizespor üzüldü” ifadelerine yer verdi.

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