Trabzonspor'da Yusuf Sarı ve Fernandes sevinci
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Bordo mavili takımda sakatlıkları geçen Yusuf Sarı ve Fernandes takımla birlikte çalıştı.
Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo mavili oyuncular iki grup hallinde çalıştı.
Sakatlıkları geçen Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı’nın da takım birlikte çalıştığı antrenmanda birinci grupta bulunan oyuncular yenileme, ikinci grupta bulunan oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın kampa girerek Çaykur Rizespor maçını beklemeye başlayacak.
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