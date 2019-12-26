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Futbol
26.12.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Yusuf Sarı şoku

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Trabzonspor'da Yusuf Sarı şoku

Süper Lig'de bu sezon sakatlık haberiyle en çok gündeme gelen takımlardan biri olan Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın durumu belli oldu.

Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Trabzonspor'a bir kötü haber daha geldi.

Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Yusuf Sarı'da ikinci derece yırtık tespit edildi. 21 yaşındaki futbolcu, en az 4 hafta bordo-mavili takımla çalışamayacak.

Kayserispor maçında forma giyemeyecek olan Yusuf Sarı'nın Antalya kampına da katılıp katılmayacağı daha sonra belli olacak. (TRT Spor)

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Trabzonsporda Yusuf Sarı şoku


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