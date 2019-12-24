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Futbol
24.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Yusuf Sarı sakatlandı!

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Trabzonspor'da Yusuf Sarı sakatlandı!

Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Sarı, Denizlispor maçında sakatlık geçirdi.

Konya’da dün akşam ikinci yarının başında Daniel Sturridge’in yerine oyuna giren Yusuf Sarı, 84. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Trabzonspor kontratağında hızla kaleye giderken sol arka adalesine darbe alan genç futbolcu sahayı sedyeyle terk etti.

Bu pozisyonda Yusuf’a faul yapan Ömer Ali Şahiner ikinci sarı kartını görüp oyun dışı kaldı. Sarı’nın durumu bugün belli olacak.

 

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