Trabzonspor'da yıldızlara indirim gençlere zam!
Trabzonspor, iç transferde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sosa, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut, Novak ve Pereira ile resmi görüşmelere haftaya başlıyor.
Performanslarından memnun olunan 5 oyuncunun da sözleşmelerinin uzatılması planlanıyor.
Yönetimin; Sosa'ya 2, Pereira'ya 1, Novak ve Abdulkadir Parmak'a 3, Arda'ya ise 4 yıllık yeni kontrat teklif edeceği öğrenildi.
Takımdaki ücret dengesizliği de düzeltilecek. Yönetim, yüksek maaş alan Sosa ile Pereira'dan indirim isteyecek. Halen 2.4 milyon TL'ye oynayan Abdülkadir Ömür'ün ücreti ise 4 milyon TL'nin üzerine çıkarılacak. 1.5 milyon kazanan Uğurcan, Hüseyin Türkmen ve Parmak'ın maaşları da en az 2 katına çıkarılacak.
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