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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
08.04.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da yerli rüzgarı

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Trabzonspor'da yerli rüzgarı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 yenen Trabzonspor'da, bu sezon gollerin büyük bölümü yerli oyunculardan geldi.

Ligde 28 haftalık periyotta 50 kez fileleri havalandıran bordo-mavili takımın gollerinin 36'sını, yerli oyuncular kaydetti.

Yerli oyuncular, Karadeniz ekibinin attığı gollerde yüzde 72'lik bir orana sahip olurken, Trabzonspor, Süper Lig'de yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olarak dikkati çekti.

Burak Yılmaz'dan 22 gol

Trabzonspor'un en golcü oyuncusu, 22 golle milli futbolcu Burak Yılmaz oldu. Burak Yılmaz'ın ardından Yusuf Yazıcı 6, Olcay Şahan ve Abdülkadir Ömür 3'er, Okay Yokuşlu 2 gol kaydetti. Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega ve Dame N'Doye 4'er, Juraj Kucka 3, Ogenyi Onazi 2 ve Matus Bero da 1 olmak üzere 14 gol attı.

42 puana yerli katkısı

Trabzonspor'da yerli oyuncular, 28 maçın 20'sinde gol atma başarısı gösterdi. Yerli oyuncuların gol attığı maçlarda bordo-mavili takım, 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, ligdeki 45 puanının 42'sini yerli oyuncuların gol attığı maçlarda elde etti.

Yerli oyuncuların golleri

Trabzonspor'un ligde gol attığı maçlar ve gol atan yerli oyuncular şöyle:
Trabzonspor-Atiker Konyaspor (2-1) Burak Yılmaz (2)
Fenerbahçe-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz, Olcay Şahan
Trabzonspor-Gençlerbirliği (3-1) Olcay Şahan
Medipol Başakşehir-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2)
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (3-4) Burak Yılmaz (2)
Beşiktaş-Trabzonspor (2-2) Olcay Şahan
Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (1-6) Abdülkadir Ömür
Trabzonspor-Galatasaray (2-1) Yusuf Yazıcı
Trabzonspor-Osmanlıspor (4-3) Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu
Trabzonspor-Antalyaspor (3-0) Burak Yılmaz (2)
Kasımpaşa-Trabzonspor (0-3) Burak Yılmaz
Trabzonspor-Bursaspor (1-0) Yusuf Yazıcı
Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (1-1) Burak Yılmaz
Atiker Konyaspor-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2)
Trabzonspor-Fenerbahçe (1-1) Burak Yılmaz
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür
Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (1-3) Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz
Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (4-1) Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı (2)
Trabzonspor-Kayserispor (4-0) Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür

 

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