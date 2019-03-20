Trabzonspor'da yeni sezonun ilk transferi!
Trabzonspor yeni sezonun transfer planlamasına erken başladı. Nwakaeme ve Ekuban transferlerinde gösterdiği transfer başarılarını önümüzdeki sezon da devam ettirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, önümüzdeki sezonun ilk transferini bitirmek için kollarını sıvadı.
Trabzonspor milli araya giden oyuncularının yokluğunda çalışmalarına devam ediyor. Miili aradan sonra Antalyaspor'u ağırlayacak olan bordo-mavililerde yeni sezonun ilk transfer hamlesi geldi.
Nwakaeme ve Ekuban'ı hem ucuza mal edip hem de maksimum verim alan Trabzonspor, aynı politika ile bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor.
Karadeniz ekibi bu bağlamda Denizlispor'u 1. Lig'de liderliğe taşıyan Şalpazarılı orta saha Ziya Alkurt'un peşinde. Sağ ve sol kanatta oynayan 28 yaşındaki oyuncu bu sezon Denizlispor'da önemli işlere imza attı.
Ege ekibinin lider olmasında ve Süper Lig'e doğru yol almasında başrol oynayan isimlerden birisi. 22 maçta forma giyen Ziya, 8 gol ve 3 asistlik performansıyla takımın vazgeçilmez ismi.
Tecrübeli oyuncu, Sebatspor altyapısından yetişti. 1461 Trabzon, Giresunspor, Orduspor'da oynadı.
Trabzonspor scout ekibinin takip ettiği Ziya'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Denizlispor'daki performansıyla parmak ısırtan Ziya Alkurt, takımıyla bu sezon Süper Lig'e çıkmanın hesaplarını yapıyor.
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