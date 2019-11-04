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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
04.11.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Trabzonspor’da yeni marş heyecanı

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Trabzonspor’da yeni marş heyecanı

Trabzon Ortahisar İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kalıcı bir eserle Trabzonspor sevgisini gelecek nesillere aşılamak istediklerini belirterek, Bordo-Mavili renklere gönül veren herkesi 'Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'na davet ederek coşkuya ve heyecana ortak olunmasını istedi.

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor ortaklaşa 'Trabzonspor Marşı Beste Yarışması' düzenliyor. 25 Kasım-16 Aralık 2019 tarihleri arasında Ortahisar Belediyesi'nin Trabzon Tarih Müzesi'ne yapılacak başvurulardaki eserler 13 kişiden oluşan profesyonel bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Bordo-Mavili kulüple ortaklaşa düzenleyecekleri, 'Trabzonspor Marşı Beste Yarışması' ile ilgili olarak Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Genç, Trabzonspor’un şehrin ve bütün Trabzonsporluların ortak değeri, marka değeri olduğunu belirterek, "Geçen yıl başlayan yeniden yapılanma süreciyle birlikte güzel futbol ve şehrimizin gençlerinin ortaya çıkardığı performans bizi çok heyecanlandırdı. Güzel bir takımla çok karakterli Trabzonspor aşığı teknik direktörümüzle, işe bütün emeğini koyan başkanımız ve yöneticilerimizle bütün şehir dinamiklerinin de bir araya gelerek oluşturduğu bir birliktelik ve sinerji var. İnşallah bunun başarıya ulaşacağından hiç bir kuşkumuz yok. O sene, bu senedir diyerek kararlı ve emin adımlarla yola devam ediyoruz" dedi.

"Trabzonspor sevgisini gelecek nesillere aşılamak istiyoruz"

Genç, Trabzonspor sevgisini gelecek nesillere aşılamak istediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü, "Ortahisar Belediyesi olarak Trabzonsporumuza her zamanki gibi bütün gücümüzle destekte bulunmak, bir taraftan da Trabzonspor sevgisini bugünüyle beraber gelecek nesillere de devretmek amacıyla bir karar verdik. Trabzonspor'a bir beste yarışması düzenledik. Bunu önemsiyoruz. Çünkü kalıcı bir eserle Trabzonspor sevgisinin geleceğe devredilmesi bizim için önemli. Bu manada kulübümüzle birlikte iş birliği yaptık. Onlar da sağ olsunlar bu fikre ortak oldular. Bunu bir proje dahilinde geliştirdik. İnşallah bu proje dahilinde 25 Kasım-16 Aralık 2019 tarihleri arasında müracaatlarımızı alacağız. Bu müracaatlar neticesinde profesyonel bir jüri tarafından TRT'nin de desteğiyle 16 Ocak tarihinde beste yarışmamız neticeye ulaşacak. Ödüllü yarışmamıza Trabzonspor'a gönül verenleri davet ediyorum. İnşallah güzel bir yarışma olacak" ifadelerini kullandı.

"Jüri zorlanacak"

Yarışmadan çok güzel bir eser ortaya çıkacağından hiç bir kuşkusunun olmadığını dile getiren Genç, "Dereceye giren eserlerin seçimde zorlanacağız gibi görünüyor. Jürimiz bu konuda çok zorluk yaşayacak. Çünkü daha projelendirme aşamasındayken, niyetimizi kamuoyu ile paylaştığımızda arkadaşlarımın bana verdiği bilgiye göre müthiş bir talep ve ilgi oluştu. Ülke dışından katılanlar da olacak. Bu yarışmada ortaya çıkacak ilk 6 eserin telif haklarını biz Trabzonspor'a devredeceğiz" diye konuştu.

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