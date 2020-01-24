Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor maçında forma giyen futbolcular koşu, diğerleri ise dar alanda pas çalışması yaptı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, pazar günü yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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