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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 15:55,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

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Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü karşılaşacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor maçında forma giyen futbolcular koşu, diğerleri ise dar alanda pas çalışması yaptı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, pazar günü yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Trabzonsporda Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

 

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