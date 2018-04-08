Trabzonspor'da yeni başkan seçiliyor! İşte ilk sandık sonuçları...
Trabzonspor'un 73. genel kurulunda, bin 690 üye oy kullandı. Bordo mavili ekipte oy verme işlemi 17.00'de sona ererken divan başkanı İlhami Algan, bin 690 üyenin oy kullandığını açıkladı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.
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Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda başkan adaylarının konuşmasının ardından üyeler, 16 sandıkta oylarını kullandı.
Oy verme işlemi 17.00'de sona ererken divan başkanı İlhami Algan, bin 690 üyenin oy kullandığını açıkladı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.
Trabzonspor'da aidatlarını ödeyen 7 bin 578 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.
SANDIK SONUÇLARI / CANLI
1. Sandık: Ahmet Ağaoğlu 157 - Metin Kaya: 7 - Levent Sekban 3
2. Sandık: Ahmet Ağaoğlu 165 - Metin Kaya: 16 - 10 Geçersiz
3. Sandık: Ahmet Ağaoğlu 132 - Metin Kaya: 18 - 11 Geçersiz
4. Sandık: Ahmet Ağaoğlu 117 - Metin Kaya: 7 - 12 Geçersiz
5. Sandık: Ahmet Ağaoğlu 114 - Metin Kaya: 5 - 8 Geçersiz
6. Sandık: Ahmet Ağaoğlu 95 - Metin Kaya: 12 - 9 Geçersiz
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