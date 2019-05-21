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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.05.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Trabzonspor’da Ünal Karaman farkı

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Trabzonspor’da Ünal Karaman farkı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2010-2011 sezonunda sonra duraklama dönemi geçiren bordo-mavili takımda ilklere imza atarak, yeni bir heyecan getirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 60 puan ile 4. sırada yer alan Trabzonspor, 3.'lük şansını son haftaya taşıdı. Bordo-mavililer sezon başında takımın başına gelen teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ise ilklere imza attı.

2010-11’den sonra en çok puanı topladı
Trabzonspor, 2010-2011 sezonunun 33. haftasında 79 puan toplamıştı. Söz konusu sezonun ardından bordo-mavililer en yüksek puan toplama oranına ise bu sezon ulaştı. Karadeniz ekibi Süper Lig'de bitime 1 hafta kala 60 puana ulaşarak, son 8 sezonun en çok puanını toplayarak bu alan bir ilk yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 2011-12'de 55 puan, 2012-13'de 46 puan, 2013-14'de 50 puan, 2014-15'de 56 puan, 2015-16'de 40 puan, 2016-17'de 51 puan, 2017-18 52 puan toplayabilmişti.

Gollerde plakayı yakaladı
Trabzonspor, bu sezon gol yollarında da etkili bir performans sergiledi. Karadeniz ekibi ligin 33. haftası itibarıyla 2010-11 sezonunda 65 gol atarken, bu sezon ise 61 gol atarak söz konusu dönemin ardından en çok golünü attı. Bordo-mavililerde yabancı oyuncular 42 gol atarken yerli oyuncular ise 18 gole imza attılar. Bir golü ise rakip takım kendi kalesine attı.

Adını kulüp tarihine yazdırdı
Teknik Direktör Ünal Karaman, Trabzonspor´da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 isimden biri oldu. Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Shota Arveladze Trabzonspor´da hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapan isimler olmuştu. Karaman, bordo-mavili kulübe şampiyonluklar ve kupalar kazandıran Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş’in ardından bir sezonu tamamlayacak 4. teknik adam olarak ta kulüp tarihine geçti.

Trabzonspor’da Ünal Karaman farkı

Şenol Güneş’in ardından en iyi puan ortalaması yakaladı
Ünal Karaman, sezon başında Trabzonspor’a gelişiyle birlikte ilklere imza attı. Hem oynadığı futbolla hemde aldığı saha sonuçlarıyla bordo-mavili camiada yeniden bir heyecan yaşatan Karaman, 2010-2011 sezonunda sonra bordo-mavili takımı zirveye taşıyan isim oldu. Bordo-mavili takımda görev yaptığı son dönemde Şenol Güneş, 1.85’lik başarı yakalarken, Karaman ise 1.81’lik başarı yakalayarak bordo-mavililer’de Şenol Güneş’in ardından görev yapan 9 teknik adam içerisinde en iyi puan ortalamasını yakalayan isim oldu.

Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’e yeni isimler ekledi
Trabzonspor yönetimiyle uyum içinde çalışan Karaman, bordo-mavili takımda radikal kararlara da imza attı. Özellikle Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak gibi Türk futbolunun iki önemli ismini kadro dışı bırakan deneyimli teknik adam, sonraki süreçte ise takım üzerinde total ağırlığını iyice his ettirmeye başladı. Genç oyunculara şans verdi ve onlardan takıma önemli katkı sağladı. Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür isimlerine Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut, Murat Cem Akpınar gibi isimleri ekleme başarısı gösteren Karaman, yıllardır özlemi duyulan alt yapı gerçeğini gözler önüne serdi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı yendi
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de İstanbul’un 3 büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı evinde oynadığı maçlarda yenme başarısı gösterdi. Bordo-mavililer 3 büyüklere karşı aldığı puanların yanı sıra oynadığı futbolla göz doldurdu. Karadeniz ekibi rakipleri karşısında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Attığı 12 gole karşılık kalesinde ise 8 gol gördü.

Trabzonspor 3 yıl sonra Avrupa Kupaları'na katılma hakkı kazandı
Avrupa Kupaları'na son olarak 3 yıl önce giden Trabzonspor, bu sezon yeniden Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde etti. 2009-2010 sezonundan 2015-2016 sezonuna kadar 7 yıl aralıksız Avrupa'da mücadele eden Karadeniz ekibi 3 yıldır Avrupa’da mücadele edemiyordu. Avrupa’da en son 6 Ağustos 2015’de elemelerde Makedonya takımı Rabotnicki ile karşılaşan bordo-mavililer, rakibine deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzon’da ise 1-1 berabere kalarak Avrupa’ya veda etmişti.

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