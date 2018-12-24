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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.12.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Ünal Karaman farkı!

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Trabzonspor'da Ünal Karaman farkı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2010-2011 sezonunda sonra bordo-mavili takımda görev yapan 9 teknik direktör arasında bordo-mavili takımı zirveye taşıyan isim oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında sahasında Çaykur Rizespor 4-1 mağlup eden Trabzonspor, ilk yarıyı 29 puanla 2. sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte bordo-mavili takım 2010-11 sezonunda sonra ilk kez kendisine zirvede yer bulurken, Teknik Direktör Ünal Karaman ise Şenol Güneş'in ardından Karadeniz ekibinde görev yapan 9 teknik adam arasında Trabzonspor'u zirveye taşıyan teknik adam oldu.

Trabzonspor’da geçen 15 yıl
1984-85 sezonunda Gaziantepspor´da profesyonel futbol yaşantısına başlayan ve 1999-2000 sezonuyla noktaladığı futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevine soyunan Ünal Karaman, 34 yıl önce atıldığı profesyonel futbol yaşantısının 15 yılını Trabzonspor´da geçirdi. 1990-91 ve 1998-99 sezonları arasında aralıksız Trabzonspor formasını giyen Karaman, 6 sezonda ise yardımcı antrenör, sportif direktör ve teknik direktör olarak bordo-mavili takımda görev aldı.

Kulüp tarihine adını yazdırdı
Ünal Karaman, Trabzonspor´da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 isimden biri olarak da kulübün tarihine geçti. Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Shota Arveladze Trabzonspor´da hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapan isimler olmuştu.

Bordo-mavili kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak yıldızlaştı
Futbolculuk döneminde Trabzonspor'da yıldızı parlayan ve unutulmayan isimler arasına giren Ünal Karaman, faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-2004 yılları arasında Dünya 3.'lüğünün elde edildiği dönemde Türkiye Milli Futbol Takımında Şenol Güneş’in yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Karaman, 2005 yılında Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildi. 26 Eylül 2007'de Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Karaman, 24 Mart 2008 tarihinde Konyaspor'daki görevinden istifa etti. 2008 yılının Kasım ayında MKE Ankaragücü'nün başına geçen, 2008-09 sezonunun son iki haftasında tekrar Konyaspor´da göreve başlayan Ünal Karaman, 2009 Temmuz ayında ise Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirildi. 18 Şubat 2010 tarihinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in birinci yardımcısı olarak görev alan Karaman, Ocak 2013 tarihinde teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte istifa etti.

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Trabzonspor'la yolları her zaman kesişti
Ünal Karaman, daha sonra Sportif Direktör olarak geri döndüğü Trabzonspor´da 4 Ekim 2013 günü görevinden istifa etti. 2014-15 sezonunu 1.Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un başında geçirdi, 2016 yaz sezonu döneminde 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile iki yıllık anlaşma imzaladı. 2017-18 sezonunda Kardemir Karabükspor´da kısa bir süre görev yapan Karaman son olarak ise 2018-19 sezonunun başında bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevini üstlendi.

Trabzonspor'a gelişiyle ilklere imza attı
Ünal Karaman, sezon başında Trabzonspor'a gelişiyle birlikte ilklere imza attı. Hem oynadığı futbolla hemde aldığı saha sonuçlarıyla bordo-mavili camiada yeniden bir heyecan yaşatan Karaman, 2010-2011 sezonunda sonra bordo-mavili takımı zirveye taşıyan isim oldu. Ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer attığı 32 gole karşılık kalesinde ise 22 gol gördü ve 29 puan ile ligin ilk yarısını averajla 2. sırada tamamladı. Bu tablo ile birlikte bordo-mavililer 2010-11 sezonunun devre arasında 42 puanla 1. sırada bitirdiği dönemin ardından ilk kez bir ilk yarıyı zirvede tamamlayarak 8 sezonun ardından bir ilki yaşadı.

Genç oyunculara şans verdi
Trabzonspor Yönetimiyle uyum içinde çalışan Ünal Karaman, bordo-mavili takımda radikal kararlara da imza attı. Özellikle Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak gibi Türk futbolunun iki önemli ismini kadro dışı bırakma cesaretini gösteren deneyimli teknik adam, sonraki süreçte ise takım üzerinde total ağırlığını iyice his ettirmeye başladı. Genç oyunculara şans verdi ve onlardan takıma önemli katkı sağladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yendi, Beşiktaş'ı elinden kaçırdı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin ilk yarısında İstanbul'un 3 büyükleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı futbol göz doldurdu. Sahasında sarı-kırmızılı takımı 4-0 ve Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda ise Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak elinden kaçırdı.

Şenol Güneş'in ardından zirveye giden tek teknik adam
Trabzonspor’da 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş’in ardından 7’si yerli, 2’si yabancı olmak üzere 9 teknik adam görev yaptı. Karadeniz ekibinde, söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Shota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, teknik direktörlük görevine getirildi. Söz konusu dönemin ardından Ünal Karaman, bordo-mavilileri zirveye taşıyan teknik direktör oldu.

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