Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, Kayserispor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Trabzonspor - Kayserispor maçının 55. dakikasında şanssız bir pozisyon yaşandı. Bordo mavililerin genç kalecisi Uğurcan Çakır, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Gösterdiği performansla yıldızını parlatan Uğurcan, yere düşerken ayağını ters bastı ve acı içinde yerde kaldı.
Trabzonspor'da sakatlanan Uğurcan Çakır yerine Erce Kardeşler oyuna girdi.
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