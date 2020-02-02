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GeriFutbol Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye karşı devleşiyor!
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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye karşı devleşiyor!

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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye karşı devleşiyor!

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçlarında bir başka oynuyor. 1-1 biten ilk yarıdaki karşılaşmada rakibin kaleyi bulan 9 şutundan 8’ini kurtaran Uğurcan, dün de aynı şekilde 9 isabetli şutun 8’inde gole izin vermedi.

Uğurcan özellikle karşı karşıya iki pozisyonda Tolga ve Kruse’nin şutlarını engelleyerek galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bordo mavili ekip bu iki maçta toplam 4 puan topladı.

BAZEN İLK GOL HAYIRLIDIR

Uğurcan maç sonrası açıklamasında, kurtarış yaptıkça kendisine özgüven geldiğini belirterek, “Konsantre oluyorum, çalışıyorum ve gerisi geliyor. Kurtardıkça özgüvenim geldi. Maça bir golle başlandı ama hayırlısı buymuş, sonrasında golleri bulup oyunu tutmayı bildik” diye konuştu.

Trabzonsporda Uğurcan Çakır, Fenerbahçeye karşı devleşiyor

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