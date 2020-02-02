Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye karşı devleşiyor!

Uğurcan özellikle karşı karşıya iki pozisyonda Tolga ve Kruse’nin şutlarını engelleyerek galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bordo mavili ekip bu iki maçta toplam 4 puan topladı.

BAZEN İLK GOL HAYIRLIDIR

Uğurcan maç sonrası açıklamasında, kurtarış yaptıkça kendisine özgüven geldiğini belirterek, “Konsantre oluyorum, çalışıyorum ve gerisi geliyor. Kurtardıkça özgüvenim geldi. Maça bir golle başlandı ama hayırlısı buymuş, sonrasında golleri bulup oyunu tutmayı bildik” diye konuştu.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!