Trabzonspor'da Uğurcan Çakır 5 hafta forma giyemeyecek
Ankaragücü maçında sakatlanan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu belli oldu.
Trabzonspor'un Ankaragücü ile oynadığı maçta sol arka adalesinden sakatlanan Uğurcan Çakır'ın ara adalesinde yırtık tespit edildi.
Bugün kontrolden geçirilen genç file bekçisinin gelen ilk bilgilere göre 2-5 maç sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Konu ile ilgili Trabzonspor'un açıklama yapması bekleniyor.
Bordo mavili takımda Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaleyi 19 yaşındaki Muzaffer Cem Kablan ya da 18 yaşındaki Arda Akbulut koruyacak.
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