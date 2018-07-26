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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
26.07.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Trabzonsporda transfer sessizliği

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Trabzonsporda transfer sessizliği

Yeni sezon öncesi transferde önceliği stopere veren ve bu konuda uzun süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonsporda, 24 günlük Slovenya kampının da tamamlanmasına rağmen hala beklenen takviyeler gerçekleşmedi. Bordo-mavililerde sadece kanat oyuncusu Vahid Amirinin transferi gerçekleşirken, o da henüz takımla çalışma fırsatı bulamadı.

Sezon öncesi Slovenyada gerçekleştirdiği 24 günlük kamp sonrası yurda dönüş yapan Trabzonsporda, henüz transfer çalışmalarının tamamlanmamış olması sıkıntı yaratıyor. Transferde öncelik verilen mevkilerin başında yer alan stoper bölgesine henüz beklenen takviyeleri gerçekleştiremeyen bordo-mavililer, yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarına da bu bölgede alternatifsiz çıktı. 17 gün sonra yeni sezonun ilk maçına çıkacak olan Trabzonsporda transferlerin henüz gerçekleştirilememiş olması teknik heyetin de elini kolunu bağlıyor.

ELDE SADECE AMİRİ VAR

Bordo-mavililerde yeni sezon öncesi gerçekleştirilen tek transfer ise kanat oyuncusu Vahid Amiri oldu. 30 yaşındaki kanat oyuncusu ile iki yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, ayrıca yine İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseininin transferi konusunda görüşmelerine başladığını duyurdu ancak bu transfere henüz resmiyet kazandıramadı.

KAMP KADROSU DAĞILIYOR

Altyapıdan ve kiralıktan dönen oyunculardan Luis Ibanez, Ramil Sheidaev, Abdülkadir Parmak, Yüksel Şişman, Muhhammet Beşir, Cafer Tosun, Bahadır Güngördü, Furkan Taş, Murat cem Akpınar, Alihan Tunçer ile Ahmet Hakan Sevinçi Slovenya kampına dahil eden bordo-mavililer, bu oyuncuların da büyük bölümüyle yollarını ayıracak. İlk aşamada Ibanezin yanı sıra Sheidaev ile Abdülkadir Parmakın takımla devam edeceği öğrenildi.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLIYOR

24 Temmuzda tamamlanan Slovenya kampının ardından izine çıkan bordo-mavililer, yarın Trabzonda yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Bordo-mavililer, Slovenya kampı sonrası yarın saat 18.00de Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanla Trabzondaki çalışmalarına başlayacak.

AMİRİ TAKIMA KATILIYOR

Bu arada Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve takımın Slovenya kampına vize işlemlerinin yetişmemesi nedeniyle katılamayarak çalışmalarını Trabzonda sürdüren yeni transfer Vahid Amiri, yarın ilk kez takımla birlikte çalışma şansı bulacak. Slovenya kampının tamamlanmasıyla verilen izinin ardından yarın Trabzonda başlayacak çalışmalarda 30 yaşındaki İranlı oyuncu yeni takım arkadaşlarıyla ilk kez bir araya gelecek.

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