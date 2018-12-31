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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
31.12.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Trabzonspor’da transfer seferberliği

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Trabzonspor’da transfer seferberliği

Devre arası transfer döneminde eksiklerini gidermeye çalışan Trabzonspor Yönetimi, iç transferde belirlenen oyuncularla yollarını ayırarak buradan transfere kaynak yaratmaya çalışacak.

Yaklaşık 1 milyar borcu bulunan ve maddi anlamda zor bir süreçten geçen Trabzonspor'da kulübün ekonomik durumu, transferde yönetimin elini kolunu bağlıyor. Sezon başında pahalı transferlerden kaçınan, uygun ve minimum maliyetli oyunculara yönelerek transfer politikasını şekillendiren Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim, devre arası transfer döneminde de aynı politikayı sürdürmeyi hedefliyor.

ÖNCELİK EKONOMİ

Trabzonspor'da Esteban'ın sözleşmesini feshetmesi ve Onur'un kadro dışı bırakılmasıyla kalede, Mustafa Akbaş'ın takımdan ayrılmasıyla stoperde, Onazi'nin sakatlanıp sezonu kapatmasıyla orta sahada ve Burak Yılmaz'ın da kadro dışı bırakılmasıyla forvet hattında alternatif sıkıntısı yaşanıyor. Kaleden forvet hattına kadar tüm hatlarda takviyeye ihtiyaç duyan bordo-mavililerde, yönetim öncelik olarak ekonomiyi esas alacak.

GÖZLER İÇ TRANSFERDE

Kulübü ekonomik olarak ayakta tutmaya çalışan Ağaoğlu yönetimi, eksik bölgelere takviye yapma noktasında arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, kadroda düşünülmeyen oyuncuları takımdan göndererek hem kulübün giderlerini azaltma, hem de buradan kaynak yaratma noktasında da yoğun mesai harcıyor. Bu anlamda yönetim Onur, Burak, Ibanez, Zeki, Olcay ve Kucka gibi isimlere gelen teklifleri değerlendirmeye alacak ancak iç transferi elde edilebilecek en fazla karla kapatmaya çalışacak.

DIŞ TRANSFERDE DE YOĞUN MESAİ

İç transferi çözüme kavuşturma noktasında yoğun mesai harcayan Trabzonspor Yönetimi, dış transferde de çalışmalarını sessiz ve hesaplı yürütüyor. 1461 Trabzon ve altyapıdan A takım kadrosu için belirlenen isimleri hazırda bekleten bordo-mavililer, maliyeti uygun transferler için de şartlarını zorluyor. Yönetimin, temas halinde olduğu oyuncularla yapılan görüşmeleri de birkaç gün içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlandırması bekleniyor.

AĞAOĞLU'NDAN 'SMS' SİTEMİ

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübe başlatılan SMS ile destek kampanyasına yeterli ilgi gösterilmemesine sistem etti. Camiayı kulübe destek olmaya davet eden Ağaoğlu, "1 SMS 10 lira. 10 milyon taraftarımız var ama şu ana kadar gelen SMS sadece 7 bin" ifadelerini kullandı.

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