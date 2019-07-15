Trabzonspor'da sürpriz istifa
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bordo-mavili kulübün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Haluk Şahin, Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:
"Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum."
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle