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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.12.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Sturridge takımla birlikte çalıştı

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Trabzonspor'da Sturridge takımla birlikte çalıştı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında çarşamba günü deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bordo-mavililerin İngiliz oyuncusu Daniel Sturridge'de takımla birlikte çalışmalara katılarak Teknik Direktör Ünal Karaman ile özel bir görüşme yaptı.

Süper Lig'de Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 4 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği çalışmayla başladı. Antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Ünal Karaman, Sturridge ile özel görüştü

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sakatlığı süresince bireysel antrenmanlar yapan forvet oyuncusu 21 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda yer almıştı. Bordo-mavililerin Altay maçı hazırlıklarına katılan oyuncu Ünal Karaman ile de özel bir görüşme yaptı. Deneyimli teknik adam, İngiliz oyuncundan son durumu hakkında bilgiler aldı.

Abdülkadir Ömür Almanya yolcusu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı olan AEK mücadelesinde sakatlanan Abdülkadir Ömür, Almanya'da ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası Trabzon'a dönen ve tedavisine burada devam eden oyuncu pazar günü Almanya'nın Berlin şehrine giderek 3 aylık bir tedavi sürecine girecek. Tedavi süreci olumlu devam etmesi halinde mart ayında Trabzon'a gelecek olan oyuncunun takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor.

Trabzonspor İzmir'den Antalya'ya geçecek

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını Trabzon'da tamamlayacak. Bordo-mavililer daha sonra saat 14:30'da kupa mücadelesi için İzmir'e hareket edecek. Trabzonspor, Süper Ligin 14. haftasında deplasmanda 8 Aralık Pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a dönmeyerek, Altay ile oynayacağı maç sonrası Antalya'ya geçerek hazırlıklarını burada sürdürecek.

 

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