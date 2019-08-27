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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
27.08.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Sturridge şov başladı

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Trabzonspor’da önceki gün resmi imzayı atan Daniel Sturridge, ilk idmanına çıktı. İngiliz yıldız, ilk antrenmanında klasını konuşturdu ve golleriyle göz doldurdu. Sturridge’in, AEK maçının son bölümünde ilk kez Trabzonspor formasını giymesi bekleniyor.

Trabzonspor, Daniel Sturridge transferi ile yılın bombasını patlatmıştı, İngiliz yıldız da Trabzonspor macerasına hızlı başladı.

Önceki gün Karadeniz devi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki futbolcu, ayağının tozu ile dünkü idmana çıktı.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak AEK karşılaşması hazırlıklarına başlayan Fırtına’da, Sturridge ilk antrenmanda klasını konuşturdu. Özellikle şut idmanında etkili olan tecrübeli oyuncu attığı gollerle göz doldurdu.

Kısa sürede teknik ekibin gözüne giren yıldız futbolcu, neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti.

Trabzonsporda Sturridge şov başladı

Fizik olarak eksik ama...

Sezonun sona ermesinin ardından İngiliz devi Liverpool’dan ayrılan Sturridge, hazırlık kampı geçirmemesi nedeniyle fizik olarak takım arkadaşlarının biraz gerisinde kalsa da, teknik direktör Ünal Karaman, AEK karşısında başarılı oyuncuya ilk kez Bordo-Mavili formayı giydirmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Yunan ekibi karşısında oyunun son bölümünde Sturridge’i sahaya sürmeyi hedeflediği öğrenildi.

Mikel, Chelsea’de beraber oynadığı Sturridge’le yakından ilgilendi.

Trabzonsporda Sturridge şov başladı

Trabzonsporda Sturridge şov başladı

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