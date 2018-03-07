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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:PSG Avrupa'da istediğini bulamadı!

Futbol
dha
07.03.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Trabzonsporda stoper sıkıntısı!

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Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da stoper sıkıntısı yaşanıyor.

Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Mustafa Akbaş’ın yanı sıra Beşiktaş karşılaşmasında aldığı darbe sonucu kaburgasında çatlak tespit edilen ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Jan Durica’nın da Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecek olması teknik heyetin keyfini kaçırdı.

ALTERNATİF KALMADI

Trabzonspor’da Mustafa ve Durica’nın sakatlığı bulunması nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesi öncesi Uğur ile Hubocan dışında takımda stoper kalmadı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da bu nedenle büyük sıkıntı yaşadığı, kadroda genç stoper Hüseyin Türkmen’i alternatif olarak değerlendirebileceği belirtildi.

İÇ SAHA BÜYÜSÜ BOZULDU

Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden ve sonraki 3 iç saha maçını da kazanarak evinde oynadığı maçlarda üst üste 4 maçlık galibiyet serisi elde eden Trabzonspor’da iç saha büyüsü bozuldu. Evindeki Galatasaray, Osmanlıspor, Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetlerinin ardından Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kalıp Medipol Başakşehir ile Beşiktaş’a da mağlup olan bordo-mavililer, kendi sahasında oynadığı son 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Trabzonspor, ligde oynadığı son 8 maçta yalnızca deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u mağlup edebildi.

ÇALIMBAY İLE İYİ BAŞLADI, DEVAMINI GETİREMEDİ

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2017-18 sezonuna büyük umutlarla başlayan ancak ilk 8 haftada 9 puan alınması üzerine teknik direktör değişikliğine giden Trabzonspor, Yanal’ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakaladı ancak devamını getiremedi. Bordo-mavililer, Çalımbay yönetiminde ligde çıktığı ilk 8 maçta 19 puan toplayarak yarışa ortak oldu, son 8 maçta yaşanan seri puan kayıplarıyla yarışın uzağında kaldı.

YANAL’IN GERİSİNDE KALDI

Trabzonspor’da sezona başlanan teknik direktör Ersun Yanal’ın ligdeki ilk 8 maçlık performansı ile mevcut teknik adam Rıza Çalımbay’ın son 8 haftalık performansı karşılaştırıldığında Yanal daha başarılı bir performans sergiledi. Yanallı Trabzonspor ilk 8 haftada 9 puan toplarken, Çalımbay ile son 8 haftalık bölümde 8 puan kazanılabildi.

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