Trabzonspor'da Sosa ve Novak tamam gibi | Transfer haberleri

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Novak ve Sosa ile anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.

Ağaoğlu “Futbolcularla bir noktaya gelmiş durumdayız. Ancak menajerlerle görüşmeler sürüyor. Menajerlerle halledebilirsek iki oyuncunun sözleşmeleri uzayacak” dedi.

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