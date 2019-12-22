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Futbol
22.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Sosa ve Novak tamam gibi | Transfer haberleri

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Trabzonspor'da Sosa ve Novak tamam gibi | Transfer haberleri

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu sezonun sonunda kontratları bitecek olan Filip Novak ve Jose Sosa hakkında konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Novak ve Sosa ile anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.

Ağaoğlu “Futbolcularla bir noktaya gelmiş durumdayız. Ancak menajerlerle görüşmeler sürüyor. Menajerlerle halledebilirsek iki oyuncunun sözleşmeleri uzayacak” dedi.

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Trabzonsporda Sosa ve Novak tamam gibi | Transfer haberleri


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