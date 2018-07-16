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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
16.07.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Sosa, takımla çalışmalara başladı

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Trabzonspor'da Sosa, takımla çalışmalara başladı

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da, Arjantinli oyuncu Jose Sosa, uzun bir aradan sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.

Slovenya'nın Kransjka Gora kasabasında çalışmalarına ara vermeden devam eden Trabzonspor'da Arjantinli futbolcu Jose Sosa, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya, ameliyat olacak olan Burak Yılmaz ile birlikte milli takım kampında bulunan Abdulkadir Ömür katılmadı. Castillo ise salonda çalıştı. Kranj maçında 90 dakika oynayan oyuncular antrenmanda takımdan ayrı koşu yaparken, diğer futbolcular ise taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Bu çalışma sırasında oyuncuların yüksek temposu dikkat çekti. Bu arada Slovenya’daki ilk hazırlık kampında sakatlanan Jose Sosa, 11 gün sonra takımla çalışmalara başladı. Yaklaşık yarım saat boyunca takımla çalışan Arjantinli oyuncu ardından takımdan ayrılarak kondisyon çalışmalarına devam etti. Dizinde ağrıları bulunan Batuhan Artarslan da antrenman sırasında takımdan ayrı olarak yardımcı antrenör nezaretinde topla çalışma yaptı.

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ GÜN SAYIYOR

26 Haziran'da Trabzon'da başlayan çalışmalarla yeni sezon hazırlıklara başlayan Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi gün sayıyor. Kamp süresi boyunca takımda ayrı olarak çalışmalarını sürdüren kanat oyuncusu, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Ünal Karaman'ın tam hazır olmasını beklediği Kamil Ahmet Çörekçi'nin herhangi bir aksilik yaşamaması halinde önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayabileceği belirtildi.

HÜSEYİN ÇİMŞİR DÖNDÜ

Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman’ın yardımcı antrenörlerinden Hüseyin Çimşir, Prolisans kursunun sona ermesinin ardından Slovenya’ya gelerek takıma dahil oldu. Bu sabahki çalışmada yer alan Çimşir'e oyuncular "Hoşgeldin" dedi.

ÜNAL KARAMAN'A OĞUL MORALİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ı oğulları yalnız bırakmıyor. Trabzon’daki ilk etap kamp çalışmaları sırasında oğlu Ersagun Akbar, tecrübeli teknik adamın yanına gelerek moral vermişti. Slovenya kampına ise Gökbörü Saltar gelerek, Karaman’ın moralini yükseltti.

FUTBOLCULAR DEREYİ SEVDİ

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kransjka Gore'da sürdüren Trabzonspor'da, oyuncular antrenman sahasının hemen yanı başında bulunan dereyi sevdi. Antrenman biter bitmez şok havuza girme yerine bu dereye girerek rahatlıyorlar. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yapacağı çalışma ile sürdürecek.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI YARIN

Trabzonspor, Slovenya'da ikinci hazırlık maçını yarın oynayacak. Bordo-mavili takım ilk maçta Slovenya temsilcisi NK Triglav'ı 2-0 mağlup etmişti. Trabzonspor, ikinci hazırlık maçını ise yine Stadyum Kranj'da oynayacak oyan bordo-mavili takım saat 18:00'de NK Lokomotiva Zagreb ile karşılaşacak.

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