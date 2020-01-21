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Haber Giriş: 21.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da Sörloth'un gözü Şota'nın rekorunda!

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Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, gözünü Şota'nın rekoruna dikti.

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Alexander Sörloth resmi maçlarda 18 gole ulaştı. Norveçli yıldız böylece, gözünü kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu olan Şota Arveladze’nin rekoruna dikti. Şota, 1995-96 sezonunda 30 gol atmıştı.

Daha önce 2016-2017 sezonunda Danimarka'nın Midtjylland takımında 15 gol atan Sörloth, Kasımpaşa'ya attığı gollerle yeni rekorunu elde etmiş oldu. 

Trabzonspor'un 2021'e kadar kiraladığı Sörloth için 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Trabzonsporda Sörlothun gözü Şotanın rekorunda

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