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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Sörloth harekatı

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Trabzonspor'da Sörloth harekatı

Milli formayla son 3 maçta 4 gol atan, Bordo-Mavili takımda ise çıktığı 19 maçta 8 gol 3 asistlik istatistik yakalayan Alexander Sörloth performansıyla göz kamaştırıyor. Trabzonspor sezon başında 2 yıllığına kiraladığı 23 yaşındaki santrforun bonservisini, önümüzdeki seneyi beklemeden almak istiyor. Hedef, 4 milyon Euro’ya bu işi bitirmek.

Devre arasının gelmesine 6 hafta kala Trabzonspor Yönetimi, hem iç hem de dış transferde çalışmalarını hızlandırdı. Sosa ve Novak ile en kısa zamanda mukavele yenilemeye hazırlanan Bordo-Mavililer, Sörloth’un da tapusunu almak istiyor.

Sezon başında 2 yıllığına Crystal Palace’tan kiralanan 23 yaşındaki forvet, Trabzon’da adeta patlama yaptı. Bordo- Mavililer’de şu ana kadar 19 resmi maça çıkan Sörloth, 8 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Genç santrfor, Norveç Milli Takımı formasıyla da son 3 maçta 4 gol attı. Trabzonspor Yönetimi, Avrupa kulüplerinin radarında olan Sörloth için hemen düğmeye bastı.

İngilizler ile masaya...

Gelecek sezon resmi maçların yarısında oynaması halinde 6 milyon Euro’luk opsiyon maddesi devreye girecek olan Sörloth için beklenmeyecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, İngiliz kulübü ile erkenden masaya oturup, maksimum 4 milyon Euro’ya bu işi bitirmeyi hedefliyor.

Crystal Palace taraftarı isyanda

Premier Lig’de 12. sırada yer alan Crystal Palace, bu sezon gol yollarında ciddi sıkıntı yaşıyor. Ada ekibi, 12 maçta toplam 10 gol atabilirken, Crystal Palace taraftarları yaz döneminde Sörloth’u gönderen teknik direktör Roy Hodgson’a tepkili. Hem milli takımda hem de Trabzonspor’da harikalar yaratan Sörloth’un bu performansı, İngilizler’i bin pişman etti.

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