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GeriFutbol Trabzonspor'da Son dakika transfer haberleri | Donis Avdijaj'ın yeni adresi belli oldu
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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2020 - 15:58,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da Son dakika transfer haberleri | Donis Avdijaj'ın yeni adresi belli oldu

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Trabzonspor'un sol kanat oyuncusu Donis Avdijaj İskoç ekibi Heart of Midlothian'a transfer olmak üzere.

Edinburgh Evening News'in haberine göre, Hearts Kosovalı sol kanat oyuncusu Donis Avdijajtransfer etmek istiyor.

Trabzonspor'un gözden çıkardığı ve kendisine transferi için izin verilen 23 yaşındaki Donis Avdijaj İskoç ekibinle anlaşmak üzere. Donis Advijaj bu sezon başında Schalke 04'den Trabzonspor'a kiralık olarak transfer olmuştu. (Karadeniz Gazete)

Trabzonsporda Son dakika transfer haberleri | Donis Avdijajın yeni adresi belli oldu

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