Trabzonspor'da son dakika: Jose Bosingwa sürprizi!

Karadeniz Gazete'nin haberine göre, Hüseyin Çimşir'in yardımcılarının Trabzonspor'un içinden yetişmiş, camiayı bilen ve Süper Ligi tanıyan isimler olmasına dikkat ediliyor.

Akıllara gelen ilk isimler son olarak Boluspor'u çalıştıran Orhan Kaynak ile Sakaryaspor'u çalıştıran Abdullah Ercan olurken, diğer bir ismin ise bordo mavili takımın eski futbolcusu Jose Bosingwa olması düşünülüyor.

Ahmet Ağaoğlu yardımcı antrenörlerden birinin yabancı olacağını açıklamıştı.

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