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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
01.12.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da son dakika! Galatasaray maçında...

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Trabzonspor'da son dakika! Galatasaray maçında...

Dev maç öncesinde Sturridge ve Ekuban gibi yıldızlar takıma katılırken, cezası sona eren Uğurcan Çakır da kritik karşılaşmada eldivenleri devralacak. Sakatlıkları süren Novak, Onazi, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür ile cezalı Abdulkadir Parmak ise dev maçta görev yapamayacak.

Avrupa’ya havlu atan ve artık tamamen ligdeki şampiyonluk yarışına odaklanan Trabzonspor, Galatasaray maçı için geri sayıma geçti. Avrupa’da iddiası olmaması nedeniyle hafta başından bu yana dev maçı düşünen Fırtına, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Maça yönelik taktiksel çalışmaların yapıldığı antrenmanda sakatlıklarını tamamen atlatan Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban gibi yıldızların takımla çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü. İki futbolcunun da 21 kişilik kadroda olacağı, maçın gidişatına göre oyuna dahil olabileceği öğrenildi.

Erce kulübeye geçiyor

Kaleci Uğurcan’ın da cezasının bitmesi nedeniyle kritik mücadelede yeniden Erce’den eldivenleri devralacağı belirtildi. Orta sahada ise Abdulkadir Parmak cezası sebebiyle bu akşam forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlıkları devam eden Novak, Onazi, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da bu önemli sınavda görev yapamayacak.

Biletler tamamen bitti

Dev maç öncesinde Trabzon şehri de geri sayıma geçti. Perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Ligi’ndeki Getafe maçına ilgi göstermeyen Bordo-Mavili taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasının biletlerini tamamen tüketti ve maç saatini beklemeye başladı. Bu akşam 19.00’da başlayacak karşılaşmada Bordo-Mavili futbolculara, 40 bin kişilik müthiş bir destek olacak. (Fanatik)

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