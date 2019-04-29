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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
29.04.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da son 8 sezonun en iyi performansı

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Trabzonspor'da son 8 sezonun en iyi performansı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 30. haftalar itibarıyla son 8 sezonun en çok puanını topladı.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Trabzonspor, son 8 sezonunda en çok puanını hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 53 gole karşılık ise kalesinde 39 gol gördü. Ligde 4. sırada yer alan Trabzonspor hanesine 53 puan yazdırdı. Bordo-mavililer söz konusus haftalar itibariyle son 8 sezonun en çok puanını topladı.

2010-11 sezonundan sonraki en çok puanı topladı
Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde son 8 sezonun en iyi dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibi 2010-11 sezonunda 30. hafta 70 puan toplarken, söz konusu dönemin ardından en çok puanı bu sezon topladı. Trabzonspor 2011-12 sezonunda 52, 2012-13 sezonunda 40, 2013-14 sezonunda 46, 2014-15 sezonunda 50, 2015-16 sezonunda 37, 2016-17 sezonunda 48 ve 2017-18 sezonunda ise 46 puan toplamıştı.

Dış sahada 5 maçtır yenilmiyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de son 5 maçtır deplasmanda yenilmiyor. 76 gündür dış sahada yenilmeyen bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Attığı 20 gole karşılık kalesinde ise 22 gol gördü. Ligde elde ettiği 53 puanın 21’sini deplasmanda oynadığı maçlarda kazandı.

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