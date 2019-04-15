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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
15.04.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da son 8 sezonun en iyi performansı

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Trabzonspor'da son 8 sezonun en iyi performansı

Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 2010-11 sezonundan sonraki en iyi dönemini yaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonra 28. hafta itibarıyla en iyi dönemini yaşıyor. Sezona sıkıntılı başlamasına rağmen, mali yapılanma çerçevesinde futbolcu kadrosunda da yeniden yapılanmaya giden Trabzonspor, sancılı bir süreç geçirmesine rağmen sportif olarak hedefini büyük ölçüde gerçekleştirmiş durumda. Avrupa kupalarına katılma doğrultusunda üst basamakları zorlamayı sürdüren Karadeniz ekibi, Bursaspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak seriyi sürdürdü.

Bordo-mavililer, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek puanını 49'a çıkardı. Trabzonspor, elde ettiği 49 puanla 2010-11 sezonundan sonraki en iyi 28 haftalık dönemini yaşadı.

Karaman, 2010-11 sezonunda yardımcı antrenördü
Trabzonspor'da 2010-11 sezonunda teknik direktör olarak Şenol Güneş, yardımcısı olarak da Ünal Karaman görev yapmıştı. Söz konusu sezonun ardından bordo-mavililer bu kez takımın başında teknik direktör olarak yer alan Ünal Karaman’la son 8 sezonun en iyi dönemini yaşadı. Karadeniz ekibi 2010-11 sezonunda 28 hafta sonunda 66 puan toplamış ve ligin zirvesinde yer almıştı.

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