Trabzonspor'da slovaklar performanslarıyla sınıfta kaldı!
Başakşehir maçında birbirleri ile uyumsuzluk yaşayan Durica ve Hubocan, performanslarıyla sınıfta kaldı.
Durica, 2 haftalık aranın ardından Başakşehir maçı ile formasına kavuştu. 36 yaşındaki futbolcu, stoper tandeminde vatandaşı Hubocan ile birlikte görev yaparken ikili, performanslarıyla sınıfta kaldı.
Birbirleri ile uyumsuzluk yaşayan Durica ve Hubocan, Başakşehir’in attığı golde de Emmanuel Adebayor’a engel olamadı. Gençlerbirliği maçında penaltı kaçıran ve hafta içinde moralsiz olduğu öğrenilen Uğur Demirok ise kulübede oturdu. (Fanatik)
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