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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
03.02.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da sakatlık kabusu! Kırık tespit edildi...

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Trabzonspor'da sakatlık kabusu! Kırık tespit edildi...

FIFA tarafından transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı takviye yapamayarak kısıtlı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Trabzonspor'da üst üste yaşanan sakatlıkların şoku yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor adeta revire döndü. Transfer yasağı nedeniyle devre arasını takviye yapmadan geçiren bordo-mavililer, kısıtlı mücadele ettiği sezonda üst üste yaşanan ciddi sakatlıkların şokunu yaşıyor. Kadro derinliğini kaybeden bordo-mavililerde Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupasında arka arkaya oynadığı maçlar nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman, rotasyon yapamamanın büyük sıkıntısını yaşıyor.

Bir taraftan mali sıkıntılar, bir taraftan ise sakat oyuncuların her geçen gün artması lig ve kupa yarışında bordo-mavilileri kadro oluşturmakta zora soktu. Orta sahada Sosa ve Onazi gibi iki önemli ismini kaybeden Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir maçında ise Pereira'yı kaybetmişti. Dün oynanan MKE Ankaragücü maçında da Filip Novak, ayağına aldığı darbe sonucu sol ayak birinci parmağında kırık tespit edildi. Sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden kaleci Uğurcan Çakır'ın ise durumu yarın netlik kazanacak. Yaşanan ciddi sakatlıklarla adeta revire dönen bordo-mavilileri zor günler bekliyor.

Hosseini ve Amiri sevinci yarıda kaldı

Sosa, Onazi ve Pereira gibi oyuncuların yokluğunu hissettiği dönemde İran Milli Takım kampından dönen Hosseini ve Amiri'nin takıma katılmaları kadro sıkıntısının yaşandığı dönemde önemli bir moral olmuştu. MKE Ankaragücü maçında Novak ve Uğurcan Çakır'ın sakatlık yaşamları ise Karadeniz ekibinde yaşanan bu sevinç yerini moralsizliğe bıraktı.

Kupada rotasyon yapamayacak

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Trabzonspor, zorlu maçlar öncesi rotasyon yapma imkanını da yitirmiş durumda. Sakat oyuncular nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü maçının ardından 5 Şubat Salı günü Ziraat Türkiye Kupasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Kadro sıkıntısı yaşayan teknik direktör Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı öncesinde ise rotasyon yapma imkanının yitirmiş durumda.

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