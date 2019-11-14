Trabzonspor'da sakatlığı geçen futbolcular özel antrenman yaptı
Trabzonspor'da sakatlığı geçen Obi Mikel, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban, özel antrenman yaptı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan özel antrenmanla bordo-mavili oyuncular Obi Mikel, Onazi ve Ekuban'ın çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, fizyoterapist eşliğinde salonda çalışmalarına başlayan oyuncuların daha sonra Kaptan Cemil Usta Sahası'nda kulüp doktoru Hakan Ayaz ile koşu yaptığı kaydedildi.
Trabzonspor'un büyük beğeni toplayan keşan motifli formasını izliyoruz...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle