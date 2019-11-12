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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.11.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da penaltı şansızlığı

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Trabzonspor'da penaltı şansızlığı

Geçtiğimiz sezon kullanılan 10 penaltının 4’ünü kaçıran Trabzonspor, bu sezon da 7 penaltının 4’ünden yararlanamadı. İki sezonda 17 penaltının 8’sini golle sonuçlandıramayan Karadeniz ekibi, bu alanda yüzde 50 gibi bir istatistik yakaladı.

Trabzonspor'da geçen sezondan bu yana süregelen penaltı şansızlığı devam ediyor. 2018-2019 sezonunda 10 kez beyaz noktaya giden bordo-mavili oyuncular, 4 penaltıyı kaçırmıştı. Trabzonspor’da penaltıdan yararlanamayan isimler ise Rodallega (2), Sosa ve Burak olarak dikkat çekmişti. Karadeniz ekibi, bu alanda yeni sezonda da kötü istatistiğine devam ediyor. Karaman'ın öğrencileri, Avrupa ve Süper Lig'de kazanılan toplam 7 penaltının 4’ünü kaçırdı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile oynanan ve 2-1 kazanılan rövanş maçında Anthony Nwakaeme penaltıyı gole çeviremezken, AEK karşılaşmasında da Sosa, beyaz noktadaki atıştan yararlanamamıştı. Norveçli golcü Sörloth, Gençlerbirliği maçında şanssızlığı kırsa da Sivasspor mücadelesinde penaltıyı golle sonuçlandıramadı. Sturridge, Medipol Başakşehir mücadelesinde kullandığı penaltı atışını golle sonuçlandırırken, bordo-mavililer son olarak da Alanyaspor maçında Hosseini'nin kullandığı iki penaltının birinden yararlanamadı.
Geçen sezondan bu yana 17 penaltı kullanan Trabzonspor, bu atışların 8’ini değerlendiremedi ve yüzde 50 gibi kötü bir istatistik yakalayarak şansızlığını sürdürdü.

Penaltıcı Sturridge

Trabzonspor'da penaltıları Sturridge kullanacak. İngiliz forvet, forma giydiği maçlarda hakem penaltı noktasını göstermesi halinde penaltı noktasının başına geçecek.

Trabzonsporda penaltı şansızlığı

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