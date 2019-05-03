Trabzonspor'da Onazi'den yine kötü haber!
Ligin ilk yarısındaki Rizespor maçında aşil tendonu kopan ve sezonu kapattığı açıklanan Ogenyi Onazi uzun bir tedavi sürecinin ardından salonda çalışmalarına başlamıştı.
61Saat'te yer alan habere göre; Nijeryalı orta sahadan kötü haber geldi. Ağrıları nedeniyle geçtiğimiz günlerde MR’ı çekilen 25 yaşındaki futbolcunun, sezon başı kampını kaçırabileceği açıklandı.
Kulüp Doktoru Yaşar Kibar Güven, “İlk ameliyatın ardından bacağı enfeksiyon kapmıştı. Onazi’nin alerjik bir bünyesi var. Her müdahale tedaviyi geriye götürüyor. Sezon başı kampına yetişmesi zor gözüküyor” dedi.
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