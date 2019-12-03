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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.12.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Onazi sevinci! 1 yıl sonra...

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Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Onazi, yaklaşık 1 yıl aradan sonra yeniden kadroya alındı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın TFF 1. Lig ekibi Altay ile oynayacağı 5. tur ilk maçı için İzmir'e gitti.

Sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan uçakla İzmir'e hareket etti.

Trabzonspor'un kamp kadrosunda, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdurrahim Dursun, Yusuf Sarı, Serkan Asan, Fıratcan Üzüm, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Cafer Tosun, Donis Avdijaj, Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth ve Koray Kılınç yer aldı.

Altay ve Trabzonspor efsaneleri bir araya geldi
Altay ve Trabzonspor efsaneleri bir araya geldi

Havalimanına gelen futbolcular, burada kendilerini uğurlayan taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 1 Aralık 1998 doğumlu genç oyuncu Abdurrahim Dursun için bugün gerçekleştirilen antrenmanın ardından doğum günü kutlaması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 22 yaşına giren oyuncuya takım arkadaşları ve teknik direktör Ünal Karaman'ın katılımıyla doğum günü pastası kesildiği aktarılarak, "Teknik direktörümüz Ünal Karaman ve futbolcularımız, Abdurrahim Dursun'a yeni yaşında başarı dileklerinde bulunurken, genç oyuncumuz da bu sürpriz doğum günü kutlaması için teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

Trabzonsporda Onazi sevinci 1 yıl sonra...

Trabzonsporda Onazi sevinci 1 yıl sonra...

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