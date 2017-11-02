Trabzonspor'da Olcay'ın formasına iki aday!

Galatasaray maçındaki performanstan mutlu olan Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay Kayserispor maçı öncesinde kadro üzerinde fazla değişiklik yapmayı planlamıyor. Kırmızı kart cezalısı Olcay Şahan’dan yoksun olarak Kayseri deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da bu pozisyon için Castillo ve Abdülkadir arasında ciddi bir forma rekabeti yaşanıyor.

Kayserispor başkanı Trabzonsor maçını taraftarlarla izleyecek

Kayserispor - Trabzonspor karşılaşması öncesinde ev sahibi ekibin Başkanı Erol Bedir, Cumartesi günü oynanacak maçı taraftarların arasında izleyeceğini duyurdu. Kayserisporlu taraftarlar başkanın bu hamlesi karşısında tribüne gelme sözü verdi. Trabzonspor ile Kayserispor arasında uzun süredir bir dostluk var.

MEHMET YILMAZ 11'E(!)

Trabzonspor’un Salı günü taraftara ve basına baştan sona kadar açık olan idmanında yeni antrenör Mehmet Yılmaz şov vardı. Mehmet Yılmaz idman maçında ceza alanına gelen yüksek ortaya, yarım röveşata vurdu. Rıza Çalımbay da bu golü uzun uzun düdük çaldırarak kutladı. Espriyi de patlattı: Hazırlan hafta sonu 11’de olacaksın.

(Fotospor)