Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın hiç şansı yok
Trabzonspor'da devre arasından beri kadro dışı kalan ve affedilmeyi bekleyen Olcay Şahan’a kapılar kapandı.
Trabzonspor'da devre arasından beri kadro dışı kalan ve affedilmeyi bekleyen Olcay Şahan’a kapılar kapandı.
Üst üste sakatlıkların yaşandığı dönemde dahi Olcay’ı takımda düşünmeyen teknik direktör Ünal Karaman, yönetimle yaptığı görüşmede mevcut kadro ile ligi tamamlayacağını söyledi.
1.5 sezon daha mukavelesi bulunan Olcay, 1.7 milyon Euro’luk yıllık ücretiyle takımın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alıyor.
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