Trabzonspor'da Olcay Şahan farkı 

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
İHA
17.07.2018 - 13:19, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Olcay Şahan farkı 

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Trabzonspor'da Olcay Şahan farkı 

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Olcay Şahan, performansıyla teknik direktör Ünal Karaman'ı sevindirirken, takımdaki genç oyunculara da örnek davranışları dikkat çekiyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da, deneyimli oyuncu Olcay Şahan da performansıyla teknik direktör Ünal Karaman'ı sevindiren isimlerin başında geliyor. Çalışma isteği ve azmi ile dikkat çeken oyuncuların başında gelen başarılı futbolcu antrenmanlarda ise takımı yönlendirmesi, sürekli arkadaşlarıyla diyalog içinde bulunmasıyla gençlere de örnek oluyor.

AĞABEYLİK YAPIYOR

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Olcay Şahan, takımdaki genç oyunculara ağabeylik yapıyor. Bordo-mavili takımın yeniden yapılanma planlaması kapsamında kadrosunda genç oyunculara ağırlık veren Karadeniz ekibinde, Olcay Şahan da önemli bir görev üstlenmiş durumda. Genç oyunculara yakınlığı ile bilinen Olcay, tecrübelerini aktarmanın yanı sıra her hangi bir sıkıntıları olduğunda da onlara büyük destek sağlıyor.

"REKABETE HAZIR BİR OYUNCUYUM" 

Tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, rekabete her zaman hazır bir oyuncu olduğunu belirterek, "Futbol güzelliği rekabetin olmasından kaynaklanıyor. Ben de her zaman rekabete hazır bir oyuncuyum. Hiçbir zaman bundan çekinmedim. Her gün yeni bir kanat oyuncusu yazılıyor. Gelseler de fark etmez" ifadelerini kullandı.

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