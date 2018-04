Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru!

Ağaoğlu'nun listesinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu, Ömer Sağıroğlu ve Cahit Erdem, Divan Başkanlık Kuruluna geldi. Hacısalihoğlu, Ağaoğlu'nun listesini, Divan Kurulu Başkanı Sürmen'e teslim etti.



Başvuru sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Ali Sürmen, yeni yönetimden divan olarak beklentileri olduğunu belirterek, adeta kangren haline gelmiş tüzüğün bir an önce değiştirilmesi gerektiğini söyledi.



Sürmen, yeni tüzük için ilerleyen günlerde tüm kurumlar olarak, seçilecek yönetimin talep ettiği her türlü katkıyı vermeye hazır olacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor'umuzun uzun zamandır ekonomik, sportif ve idari sorunlarının yığılması sonucunda mevcut yönetim kurulumuz, olağanüstü genel kurul kararı almıştır. 8 Nisan Pazar günü kongremizi yapacağız. Adaylarımızın liste çalışmalarını izledik. 'Genel kurula aday çıkar mı, çıkmaz mı?' tartışmalarının yapıldığı bu süreçte divan kurulu olarak spekülasyonlara inanılmamasını, bu camianın kendi içerisinde her zaman kendini yönetebilecek insanları çıkarabileceğini söyledik ve bugün adaylık yarışı yapılacağı anlaşılmaktadır. Trabzonspor'un bundan sonraki çalışmaları, 'Şampiyon olacağız, gökten yıldız indireceğiz' çalışmaları değil. Yeniden yapılanma, yeniden camianın aklıseliminin beklediği futbolcu, teknik kadro ve taraftar kitlesine ulaşma çalışmasıdır. Burada gelinen noktada kimsenin geriye bakıp suçlu aramaması gerekiyor ancak her yönetenin nerede hata yaptığını anlatması, söylemesi, yeni yöneticilerin de dinlemesi gerekiyor."



Kavga değil, barış ortamı gerektiğini vurgulayan Sürmen, "Eleştiri de olacaktır. Bu eleştiriler hakarete varmayan, yapıcı eleştiriler olmalıdır. Eleştirmek, tenkit etmek, moral bozucu cümlelerle yapılmamalıdır. Kim seçilirse seçilsin, ortak aklı oluşturması gerekir. Cumartesi ve pazar günü yapılacak kongrenin ilk gününde yönetim faaliyet raporlarını ve konuşmacıların fikirlerini alacağız. Ahmet Ali Ağaoğlu ve Metin Kaya'ya, onların yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarımıza ve yönetim kurulu asil üyeliğine adaylık başvurusu yapan Levent Sekban'a hayırlı olsun." diye konuştu.

HACISALİHOĞLU: "TRABZONSPORLUYUM DİYEN HERKES DESTEK VERMELİ"

Ağaoğlu'nun listesinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu ise Trabzonspor'un zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Belki de kulüp kurulduğu günden bu yana en zor dönem yaşanıyor. Bunun üstesinden ne kadar gelinebilir, hep beraber nasıl gayret edip çözeriz, bunun çalışmasında olacağız. Ne kadar başarırız onu bilemiyorum, tahmin etmek de zor. Tüm iyi niyetimiz ve Trabzonspor sevgisiyle bunu yapmak için uğraşacağız. Buradaki destek yönetime değil, Trabzonspor'a olacaktır. Trabzonsporluyum diyen herkes destek vermeli."



Trabzonspor'un şartlarını herkesin bildiğini dile getiren Hacısalihoğlu, "Trabzonspor'u anlatmak gerekmez, herkes her dakika Trabzonspor'u yaşar. Bugünkü şartların zorluğunun herkes farkında. Bu şartlarda zor bir göreve talip olduk, bunu biliyoruz. Hep beraber bu zorlukların üstesinden geleceğiz. İnşallah sonunda ama bir, ama üç, ama beş yıl sonra Trabzonspor eski mutlu günlerine kavuşacaktır. Başka dönemlerden bu dönemi lütfen farklı algılayın. Bu bir fedakarlık, bir çalışma, bir özveri dönemidir." ifadelerini kullandı.



Açıklamaların ardından Ağaoğlu'nun listesindeki Ömer Sağıroğlu ile diğer başkan adayı Metin Kaya, kongrede kullanacakları oy pusulalarının renk seçimini gerçekleştirdi. Buna göre Ahmet Ağaoğlu bordo, Metin Kaya ise mavi pusulayı kullanacak.