Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru!
GeriFutbol Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
aa-spor
05.04.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru!

Trabzonspor Kulübünde 7-8 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulu listesi, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e teslim edildi.

Ağaoğlu'nun listesinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu, Ömer Sağıroğlu ve Cahit Erdem, Divan Başkanlık Kuruluna geldi. Hacısalihoğlu, Ağaoğlu'nun listesini, Divan Kurulu Başkanı Sürmen'e teslim etti.

Başvuru sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Ali Sürmen, yeni yönetimden divan olarak beklentileri olduğunu belirterek, adeta kangren haline gelmiş tüzüğün bir an önce değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Sürmen, yeni tüzük için ilerleyen günlerde tüm kurumlar olarak, seçilecek yönetimin talep ettiği her türlü katkıyı vermeye hazır olacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Trabzonspor'umuzun uzun zamandır ekonomik, sportif ve idari sorunlarının yığılması sonucunda mevcut yönetim kurulumuz, olağanüstü genel kurul kararı almıştır. 8 Nisan Pazar günü kongremizi yapacağız. Adaylarımızın liste çalışmalarını izledik. 'Genel kurula aday çıkar mı, çıkmaz mı?' tartışmalarının yapıldığı bu süreçte divan kurulu olarak spekülasyonlara inanılmamasını, bu camianın kendi içerisinde her zaman kendini yönetebilecek insanları çıkarabileceğini söyledik ve bugün adaylık yarışı yapılacağı anlaşılmaktadır. Trabzonspor'un bundan sonraki çalışmaları, 'Şampiyon olacağız, gökten yıldız indireceğiz' çalışmaları değil. Yeniden yapılanma, yeniden camianın aklıseliminin beklediği futbolcu, teknik kadro ve taraftar kitlesine ulaşma çalışmasıdır. Burada gelinen noktada kimsenin geriye bakıp suçlu aramaması gerekiyor ancak her yönetenin nerede hata yaptığını anlatması, söylemesi, yeni yöneticilerin de dinlemesi gerekiyor."

Kavga değil, barış ortamı gerektiğini vurgulayan Sürmen, "Eleştiri de olacaktır. Bu eleştiriler hakarete varmayan, yapıcı eleştiriler olmalıdır. Eleştirmek, tenkit etmek, moral bozucu cümlelerle yapılmamalıdır. Kim seçilirse seçilsin, ortak aklı oluşturması gerekir. Cumartesi ve pazar günü yapılacak kongrenin ilk gününde yönetim faaliyet raporlarını ve konuşmacıların fikirlerini alacağız. Ahmet Ali Ağaoğlu ve Metin Kaya'ya, onların yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarımıza ve yönetim kurulu asil üyeliğine adaylık başvurusu yapan Levent Sekban'a hayırlı olsun." diye konuştu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 108Trabzonspor - Kayserispor
    3
    MS1
    1,45
    6714kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç


HACISALİHOĞLU: "TRABZONSPORLUYUM DİYEN HERKES DESTEK VERMELİ"

Ağaoğlu'nun listesinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu ise Trabzonspor'un zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, şunları ifade etti:
"Belki de kulüp kurulduğu günden bu yana en zor dönem yaşanıyor. Bunun üstesinden ne kadar gelinebilir, hep beraber nasıl gayret edip çözeriz, bunun çalışmasında olacağız. Ne kadar başarırız onu bilemiyorum, tahmin etmek de zor. Tüm iyi niyetimiz ve Trabzonspor sevgisiyle bunu yapmak için uğraşacağız. Buradaki destek yönetime değil, Trabzonspor'a olacaktır. Trabzonsporluyum diyen herkes destek vermeli."

Trabzonspor'un şartlarını herkesin bildiğini dile getiren Hacısalihoğlu, "Trabzonspor'u anlatmak gerekmez, herkes her dakika Trabzonspor'u yaşar. Bugünkü şartların zorluğunun herkes farkında. Bu şartlarda zor bir göreve talip olduk, bunu biliyoruz. Hep beraber bu zorlukların üstesinden geleceğiz. İnşallah sonunda ama bir, ama üç, ama beş yıl sonra Trabzonspor eski mutlu günlerine kavuşacaktır. Başka dönemlerden bu dönemi lütfen farklı algılayın. Bu bir fedakarlık, bir çalışma, bir özveri dönemidir." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Ağaoğlu'nun listesindeki Ömer Sağıroğlu ile diğer başkan adayı Metin Kaya, kongrede kullanacakları oy pusulalarının renk seçimini gerçekleştirdi. Buna göre Ahmet Ağaoğlu bordo, Metin Kaya ise mavi pusulayı kullanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şenol Güneş’ten Demba Ba alarmı

Çok ayıp Ronaldo

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray kalan maçlar ve fikstür bilgileri

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 25 bin oy kullanılacak