Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin sözleşmesi feshediliyor

Bordo mavililerde yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan Onazi'ye kulüp bulmasını tebliğ edilmişti. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusunun halen bir kulüple anlaşmaması nedeniyle yönetimin sözleşme feshini gündemine aldığı öğrenildi.

Afrika basınında da yer alan habere göre Nijeryalı ön liberonun ayrılma fikrini kabullendiği ve yeni bir maceraya hazır olduğu vurgulandı.

Bordo-mavili takımda sakatlıktan önceki dönemde vazgeçilmez isimler arasında yer alan 26 yaşındaki oyuncunun ayrılığının birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. (Fotomaç)

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