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GeriFutbol Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin sözleşmesi feshediliyor
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Futbol
Haber Giriş: 02.01.2020 - 12:50,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin sözleşmesi feshediliyor

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Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan ancak aradan yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen bir türlü form tutamayan Ogenyi Onazi için karar verildi.

Bordo mavililerde yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan Onazi'ye kulüp bulmasını tebliğ edilmişti. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusunun halen bir kulüple anlaşmaması nedeniyle yönetimin sözleşme feshini gündemine aldığı öğrenildi.

Afrika basınında da yer alan habere göre Nijeryalı ön liberonun ayrılma fikrini kabullendiği ve yeni bir maceraya hazır olduğu vurgulandı.
Bordo-mavili takımda sakatlıktan önceki dönemde vazgeçilmez isimler arasında yer alan 26 yaşındaki oyuncunun ayrılığının birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. (Fotomaç)

Trabzonspor için çılgın transfer iddiası Hulk bombası...
Trabzonspor için çılgın transfer iddiası! Hulk bombası...

Trabzonsporda Ogenyi Onazinin sözleşmesi feshediliyor

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