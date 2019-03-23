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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
23.03.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! FIFA'ya gidiyorlar...

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Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! FIFA'ya gidiyorlar...

İsrail basını, Trabzonspor hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Bordo Mavili kulübün Anthony Nwakaeme'nin bonservis ücretini henüz ödememesi nedeniyle Hapoel Beer Sheva tarafından FIFA'ya şikayet edilebileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun FIFA'da biriken toplam dosya sayısının 18 olduğunu açıkladığı Trabzonspor'da şimdi de Anthony Nwakaeme krizi yaşanıyor.

İsrail basını, Bordo Mavili kulübün geçtiğimiz yaz Hapoel Beer Sheva'dan transfer ettiği Nijeryalı kanat oyuncusunun bonservis bedelini henüz ödemediğini öne sürdü.

Ülkede yayım yapan "Walla!" adlı internet sitesinin haberine göre Beer Sheva yöneticileri, 1 milyon euroluk ücretin tahsili için Trabzonspor'a gönderdiği son mesajda paranın ödenmemesi hâlinde konuyu önümüzdeki günlerde FIFA'ya taşıyabileceklerini iletti.

Trabzonspor'la 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunan Nwakaeme, bu sezon Bordo Mavili formayla çıktığı 28 maçta 10 kez fileleri havalandırırken 6 da asist kaydetmişti.

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Trabzonsporda Nwakaeme şoku FIFAya gidiyorlar...

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