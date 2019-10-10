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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Trabzonspor’da Novak ve Hosseini’de korkulan olmadı

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Trabzonspor’da Novak ve Hosseini’de korkulan olmadı

Trabzonspor'un Süper Lig'in 7'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Majid Hosseini ile Filip Novak'ın durumlarının ciddi olmadığı, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak 8'inci hafta mücadelesinde iki oyuncunun da yetiştirilmeyi planlandığı belirtildi.

2019-20 sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'a, Çaykur Rizespor maçında oyuna devam edemeyen Hosseini ile Novak'tan iyi haber geldi.

Majid Hosseini ve Filip Novak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, iki oyuncunun da tedavisine başlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Çaykur Rizespor müsabakasının ikinci yarısında sol dizine aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Majid Hosseini'nin sağlık ekibimiz tarafından yapılan ilk kontrollerinde darbeye bağlı dizinde ödem tespit edilmiş olup, ülkesinin milli takım kampına dahil olan oyunumuza çekilen MR'da da aynı teşhis konularak tedavisine başlanmıştır. Yine Çaykur Rizespor müsabakasının ilk yarısında sağ kasık bölgesinden sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Novak'ın ise ilk muayenesinde kasığında hafif bir zorlanma olduğu tespit edilmiş ve riske edilmeyerek oyundan alınmıştır. Yapılan MR tetkikinde kasık bölgesinde ödem tespit edilen ve ağrılarının devam ettiğini belirten oyuncumuz milli takım kadrosundan çıkartılarak tedavi sürecine girmiştir. Her iki oyuncumuzun Süper Lig'de oynayacağımız Gaziantep FK karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesi öngörülmektedir."

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
Bu arada Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 günlük izin yapan Trabzonspor'da izin sona eriyor. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak saat 16.30'da yapacağı antrenmanla ligin 8'nci haftasında 19 Ekim'de sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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