MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da Ndiaye geliyor, 3 isim gidiyor | Transfer haberleri
GeriFutbol Trabzonspor'da Ndiaye geliyor, 3 isim gidiyor | Transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
22.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Ndiaye geliyor, 3 isim gidiyor | Transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'da Ndiaye geliyor, 3 isim gidiyor | Transfer haberleri

Stoke City’de bu sezon fazla şans bulamayan Badou Ndiaye, Karadeniz ekibine imza atmak üzere... Trabzonspor, daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray’da oynayan tecrübeli oyuncu için kiralama bedeli ödemeyecek, yıllık ücretini ise Stoke City ile paylaşacak.

Trabzonspor, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City’de oynayan Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı.

Son dakikada bir sorun çıkmazsa Senegalli oyuncu ile 6 aylık sözleşme yapılacak. Bordo mavili yöneticilerle görüşmek üzere dün İstanbul’a gelen ve sosyal medya hesabı aracılığıyla uçak yolculuğundan bir kareyi paylaşan Ndiaye için Stoke City’ye kiralama bedeli ödenmeyecek. İngiliz ekibinde yıllık 4.1 milyon dolar kazanan Senegalli orta saha oyuncusunun ücretlerinin bir kısmını Trabzonspor ödeyecek. Championship’te bu sezon 13 maçta forma giyen Ndiaye’nin kulübü ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor

Onazi, Fernandes ve Avdijaj gidebilir

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor ayrıca bir stoper ve bir kanat oyuncusu almayı planlıyor. Gol yollarında sıkıntı yaşamayan ancak savunmada istikrarlı bir görüntü ortaya koymayan bordo mavililerin, Ndiaye’den sonra tecrübeli bir stoperi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularla da yollarını ayırarak hem ekonomik anlamda tasarrufa gitmeyi hem de kadroda yer açmayı hedefleyen Fırtına’da Onazi, Fernandes ve Avdijaj ile yolların ayrılabileceği kaydedildi.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden iddaa uzmanı Cengiz İzmitli, MevzuBahis'te hafta sonunun öne çıkan maçları masaya yatırdı.
daha fazla video için

Trabzonsporda Ndiaye geliyor, 3 isim gidiyor | Transfer haberleri


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle