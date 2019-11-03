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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.11.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da müthiş seri sona erdi! 258 gün sonra...

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Trabzonspor'da müthiş seri sona erdi! 258 gün sonra...

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Göztepe’ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor’da 258 günlük rüya bozuldu. Bordo-mavililer sahasındaki 10’ncu maçında yenilerek zirve yolunda önemli yara aldı.

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Üst üste gelen sakatlıklarla bordo-mavililer kadro derinliğini kaybetti.

Abdulkadir Ömür, Ekuban, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Onazi ve Sturridge gibi kilit isimlerden yoksun mücadele vermek durumunda kalan Karadeniz ekibi, oynadıklarında ilk 11'in değişmez isimleri olacak olan yıldızlarından yoksun olmanın faturasını 258 gün sonra sahasında Göztepe’ye 1-0 yenilerek ödedi.

Bordo-mavililer zirve yarışında rakibi karşısında alt değerinde bir 3 puan bıraktı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 22. haftasında 17 Şubat 2019’da Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından sahasında oynadığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Süper Lig’de sahasında oynadığı 10’ncu maçında Göztepe’ye 1-0 yenilerek evindeki yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

2018-19 sezonu
Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor
Trabzonspor 2 - 1 Akhisarspor
Trabzonspor 4 - 1 Antalyaspor
Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatya
Trabzonspor 4 - 2 Kayserispor
Trabzonspor 2 - 1 Beşiktaş

2019-20 sezonu
Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatya
Trabzonspor 2 - 2 Gençlerbirliği
Trabzonspor 4 - 1Beşiktaş
Trabzonspor 4 - 1Gaziantep FK
Trabzonspor 0 - 1 Göztepe

Trabzonsporda müthiş seri sona erdi 258 gün sonra...

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