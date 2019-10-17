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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Mert Hakan sürprizi!

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Trabzonspor, Sivasspor ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Mert Hakan Yandaş’a kanca attı. Devre arası hamle yapılacak.

Trabzonspor ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ederken gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Brezilya'ya oyuncu izlemeye giden scout ekibinin bir bölümünün de Türkiye'de oynayan oyuncuları mercek altına aldığı öğrenildi.

Bordo-Mavililer'in Türkiye'de izlediği oyuncuların başında ise Sivasspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş geliyor.

Bordo-mavililerin, Sivasspor ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek oyuncuyu devre arasında uygun bir maliyetle renklerine bağlamaya çalışacağı iddia edildi.

Son 3 sezondur Sivasspor forması giyen başarılı orta saha oyuncusu, forma giydiği 7 maçta da 3 gole imza attı.

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Trabzonsporda Mert Hakan sürprizi

Trabzonsporda Mert Hakan sürprizi

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